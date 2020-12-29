İTHİB Başkanı Öksüz: "STA, rekabetçi konumumuzun güçlenmesi için kritik öneme sahip"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İTHİB Başkanı Öksüz: "STA, rekabetçi konumumuzun güçlenmesi için kritik öneme sahip"

29.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:04
İTHİB Başkanı Öksüz:

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) rekabetçi konumlarının korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İmzalanan STA ile...

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) rekabetçi konumlarının korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İmzalanan STA ile birlikte İngiltere'de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın imzaladığı STA'nın, İngiltere'nin Brexit sonrası imzaladığı STA'lar içinde ticari hacim bakımından 5'inci büyük anlaşma olarak öne çıktığını, ayrıca, 2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında Türkiye'nin imzaladığı en önemli anlaşma niteliği taşıdığını kaydetti.

İngiltere'nin, tekstil ve ham maddeleri alanında önemli ortaklardan biri olduğunu, Türkiye'nin İngiltere'ye tekstil ve ham madde ihracatının son 5 yılda kesintisiz bir şekilde arttığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde dahi İngiltere'ye tekstil ve ham maddeleri ihracatımız artış gösterdi. İngiltere'ye ihracatımız yıllık yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde. Ülkemizin ve sektörümüzün, en büyük ticari ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile yeni bir döneme başlıyoruz. Anlaşma, rekabetçi konumumuzun korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip. İmzalanan STA ile birlikte İngiltere'de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Brexit sürecinin ülkemiz adına en hızlı şekilde çözüme kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle'ye teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Yaşar Güler Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İTHİB Başkanı Öksüz: "STA, rekabetçi konumumuzun güçlenmesi için kritik öneme sahip" | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:10:15. #1.15#
title