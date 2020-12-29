İTHİB Başkanı Öksüz: "STA, rekabetçi konumumuzun güçlenmesi için kritik öneme sahip"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) rekabetçi konumlarının korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İmzalanan STA ile...

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) rekabetçi konumlarının korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İmzalanan STA ile birlikte İngiltere'de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın imzaladığı STA'nın, İngiltere'nin Brexit sonrası imzaladığı STA'lar içinde ticari hacim bakımından 5'inci büyük anlaşma olarak öne çıktığını, ayrıca, 2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında Türkiye'nin imzaladığı en önemli anlaşma niteliği taşıdığını kaydetti.

İngiltere'nin, tekstil ve ham maddeleri alanında önemli ortaklardan biri olduğunu, Türkiye'nin İngiltere'ye tekstil ve ham madde ihracatının son 5 yılda kesintisiz bir şekilde arttığını aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde dahi İngiltere'ye tekstil ve ham maddeleri ihracatımız artış gösterdi. İngiltere'ye ihracatımız yıllık yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde. Ülkemizin ve sektörümüzün, en büyük ticari ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile yeni bir döneme başlıyoruz. Anlaşma, rekabetçi konumumuzun korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip. İmzalanan STA ile birlikte İngiltere'de rekabet içerisinde olduğumuz küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Brexit sürecinin ülkemiz adına en hızlı şekilde çözüme kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Gülle'ye teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol