İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle çevrimiçi buluştu
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İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle çevrimiçi buluştu

20.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:48
İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle çevrimiçi buluştu

İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği çevrimiçi toplantıda şube üyeleriyle bir araya geldi.

İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği çevrimiçi toplantıda şube üyeleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, "Dost Meclisi" isimli video konferans toplantı serisinin bu haftaki konuklarının Çetinkayış ve İthalat Genel Müdür Yardımcısı Murat Gören olduğu bildirildi.

Toplantıda konuşan Çetinkayış, üyelerin sorularını yanıtladı.

Salgınla birlikte 18 Nisan'dan itibaren uygulanan ilave vergilerin sayısını 2 katına çıkardıklarını belirten Çetinkayış, şunları kaydetti:

"Yerli üreticileri ithalata karşı korumak için böyle bir yola gittik. Gümrük Birliği ile beraber sanayi ürünlerinde düşük vergiler başladı, biz de ilave vergilerle yerli üreticimizi korumak için tedbirler aldık. Tarım ürünleri, üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve yüksek vergilerle yerli üreticimizi koruduğumuz bir alan. Ama zaman zaman içerideki arz - talep dengesi gözetilerek belli dönemlerde vergileri indirip yükseltebiliyoruz. İthalat ürünlerinde var olan talebe yönelik istekler varsa bunları da değerlendiriyor gerekli revizeleri yapıyoruz."

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da şubenin 320 üyesinin bulunduğu, bu üyelerin de 44 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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