itelligence'ın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Fatih Irak oldu

SAP danışmanlık şirketi itelligence, büyüme hedefleri doğrultusunda Fatih Irak'ı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak atadığını duyurdu.

SAP'nin 27 ülkede faaliyet gösteren ve SAP ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan itelligence Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği hızlı büyümenin sürdürülebilirliği ve şirketin gelecek vizyonunu destekleyecek önemli bir atama gerçekleştirdi. itelligence, yürüttüğü Türkiye ve MENA bölgelerinden sorumlu satış direktörlüğü görevinden sonra Fatih Irak'ı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak atadığını duyurdu. 1 Ocak 2021 itibarıyla yeni görevine başlayan Fatih Irak, 15 yılı aşkın satış ve yöneticilik deneyimiyle, Türkiye ve MENA bölgesindeki satış pazarlama ekiplerine liderlik edecek.

"25 FARKLI SEKTÖRDEKİ PROJE SATIŞINDA EKİPLERE LİDERLİK ETTI"

Fatih Irak ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "itelligence Türkiye ofisinin son yıllardaki göze çarpan hızlı büyümesinde önemli bir rol oynayan Fatih Irak, ERP, CRM, e-ticaret, analitik & bulut çözümlerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve inovasyon gibi birçok alanda 10 yılı aşkın süredir itelligence bünyesinde farklı görevlerde çalıştı. Son 3 yıldır itelligence Türkiye ve MENA bölgesindeki tüm satış, presales ve iş çözümleri departmanlarından sorumlu olarak çalışan Irak, kariyeri boyunca 25 farklı sektörde gerçekleştirilen proje satışlarında, SAP ve SAP dışı teknoloji ve yeniliklerinden endüstri bazlı müşteri ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı alanda yetkinlik kazandı. Şimdi ise satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür olarak üst düzey yetkinlikleriyle itelligence bünyesine değer kazandırmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

FATİH IRAK KİMDİR?

Kariyer hayatına 2006'da kendi iş girişimleri ile başlayan Irak, 2010'dan bu yana itelligence bünyesinde gösterdiği üstün satış performansı ve oluşturduğu satış ekiplerinin başarısıyla öne çıkarak, itelligence'taki kariyer basamaklarını hızla tırmanmış ve sırasıyla çözüm yöneticisi, sektör satış yöneticisi, endüstri satışları grup yöneticisi, stratejik müşteriler satış müdürlüğü ve son olarak satış direktörü unvanlarıyla görevini sürdürmüştür. 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Fatih Irak, Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1 Ocak 2021 itibarıyla itelligence'ın satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdürü olarak görev alan Irak, evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı