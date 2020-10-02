İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında

İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında Türk ayakkabı üreticilerinin İstanbul'daki fuarına gelen Rus ve Avrupalı müşterilerin peşine düşen İtalyan üreticiler, Yenibosna'daki bir turistik otelde salon kiralayıp sergi açtı.

İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında

Türk ayakkabı üreticilerinin İstanbul'daki fuarına gelen Rus ve Avrupalı müşterilerin peşine düşen İtalyan üreticiler, Yenibosna'daki bir turistik otelde salon kiralayıp sergi açtı. Yeşilköy'deki fuar merkezinden servis kaldıran İtalyanlar, otelin salonundaki sergiye yabancı müşterileri taşıdılar.

Ağır Covid kayıpları yüzünden kendi ülkelerindeki fuara müşteri çekemeyen 13 lüks İtalyan ayakkabı firması, İstanbul'daki uluslararası ayakkabı fuarının yapıldığı günlerde, fuar merkezine 2 kilometre uzaklıkta, Yenibosna'daki bir otelde alternatif mini fuar düzenleyerek etik olmayan bir şekilde sipariş almaya çalışıyorlar

İSTANBUL - İtalya'daki ağır Covid salgını yüzünden beklenen katılımı sağlayamayan 13 İtalyan ayakkabı firması, İstanbul'daki ayakkabı fuarı zamanında, Yenibosna'daki turistik bir otelde salonu kiralayıp alternatif mini fuar açtı. İstanbul'a gelen Avrupalı ve Rus alım heyetlerini, Yeşilköy'deki fuar alanından özel VİP servislerle otele getiren İtalyanlar, kendi ürünlerini satmak için ikna görüşmeleri yapıyor.

İtalyan ayakkabı firmaları Türk ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olan '63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı için Türkiye'ye gelen alım heyetleriyle kaçak olarak görüşmeye çalışıyor. AYMOD'un Yeşilköy'de düzenlendiği fuar alanına yakın bir otelde en alt katı kiralayan 13 İtalyan firmasının temsilcileri, burada ürünlerini sergileyerek satış yapmaya çalışıyor. Otelde mini bir sergi alanı oluşturan firma temsilcileri, fuar alanından çıkan alım heyetlerini etik olmayan şekilde, otele götürüyor.

Kaçak fuar görüntülendi

İtalyan ayakkabı firmalarının oluşturduğu küçük sergiyi İHA muhabirleri görüntüledi. Ayakkabıların masalara dizilerek sergilendiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde farklı modellerde erkek ağırlıklı ayakkabılar yer alıyor. İtalyanlar ise, Türkiye'den yüklü alımlar yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden müşterileri kendi ürünlerini almaya ikna etmek için uğraşıyorlar.

Konuyu ilk olarak Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Abdulsabur Endican duyurmuştu. Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söylemişti.

Dernek "Anlaşma sağlandı" dedi

Bu gelişmelerin ardından dernek yönetiminden bugün alınan açıklamada, bahsi geçen İtalyan firmaların anlaşma sağlayarak bugün resmi yollarla AYMOD'a katılım sağladığı ve alım heyetleriyle görüşmeye başladığı bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU