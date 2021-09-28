İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

İtalya'nın Novara takımına transfer olan Ebrar Karakurt, 1,5 ay sonra kız arkadaşıyla ilk karesini paylaştı.

21 yaşındaki pasör çaprazı Tokyo Olimpiyatları esnasında yaptığı paylaşımla çok tepki görmüştü. Ardından genç voleybolcu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

İYİ BAŞLADI

Takımına ve ülkeye çabuk alışan Ebrar, yeni takımındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Ebrar ilk maçında 20 sayı atarak ile takımının en skoreri olmuştu.

Ebrar'ın sildiği paylaşım:

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