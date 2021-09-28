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İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'nın Novara takımına transfer olduktan sonra kız arkadaşıyla ilk kez kare paylaştı. Ebrar, Tokyo Olimpiyatları'nda yaptığı paylaşımı tepkiler nedeniyle silmek zorunda kalmıştı.

İtalya'nın Novara takımına transfer olan Ebrar Karakurt, 1,5 ay sonra kız arkadaşıyla ilk karesini paylaştı.

21 yaşındaki pasör çaprazı Tokyo Olimpiyatları esnasında yaptığı paylaşımla çok tepki görmüştü. Ardından genç voleybolcu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

İYİ BAŞLADI

Takımına ve ülkeye çabuk alışan Ebrar, yeni takımındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Ebrar ilk maçında 20 sayı atarak ile takımının en skoreri olmuştu.

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

Ebrar'ın sildiği paylaşım:

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
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Haber: İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı - Haberler Spor
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