İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'nın Novara takımına transfer olduktan sonra kız arkadaşıyla ilk kez kare paylaştı. Ebrar, Tokyo Olimpiyatları'nda yaptığı paylaşımı tepkiler nedeniyle silmek zorunda kalmıştı.
İtalya'nın Novara takımına transfer olan Ebrar Karakurt, 1,5 ay sonra kız arkadaşıyla ilk karesini paylaştı.
21 yaşındaki pasör çaprazı Tokyo Olimpiyatları esnasında yaptığı paylaşımla çok tepki görmüştü. Ardından genç voleybolcu paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.
İYİ BAŞLADI
Takımına ve ülkeye çabuk alışan Ebrar, yeni takımındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Ebrar ilk maçında 20 sayı atarak ile takımının en skoreri olmuştu.
Ebrar'ın sildiği paylaşım:
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