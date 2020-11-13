İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakası

13.11.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:14
İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 303'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 40 bin 902 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 550 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 107 bin 303'e, toplam can kaybı ise 44 bin 139'a ulaştı. Ülkede 399 bin 238 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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