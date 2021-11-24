İtalya'da Kovid-19'la mücadelede "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" sertifikası dönemi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" sertifikası döneminin uygulanmaya başlayacağı ülkede, yeniden normalleşmenin ve ekonomik faaliyetlerin devamını sağlamak için salgının kontrolü açısından önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

Draghi hükümeti, 6 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğu ve kapsamını zamanla sosyal faaliyetlerden çalışma hayatı ve şehirlerarası seyahatlere kadar genişlettiği; aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikasının yeni bir versiyonunu hayata geçirecek.

Bakanlar Kurulu, bugün çıkardığı son kararnameyle sadece aşı yaptıranların ve kısa süre önce Kovid-19 geçirenlerin alabileceği "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" sertifikasını gösteri, spor etkinlikleri, restoranların kapalı bölümleri, diskotek ve kamu törenleri için devreye alıyor.

"Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" sertifikası, Noel ve yılbaşı tatil dönemini içine alacak şekilde 6 Aralık 2021-15 Ocak 2022 döneminde geçerli olacak ve gerekli görülürse süresi uzatılacak.

Başbakan Draghi, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Bölgesel İşler Bakanı Mariastella Gelmini ile Kovid-19 salgınında 4. dalgayla mücadele ve aşılama kampanyasını aynı zamanda 3. dozu hızlandırmaya yönelik son tedbirleri, başbakanlıkta düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

"Çok dikkatli hareket etmek istiyoruz"

Draghi, İtalya'da salgının şu anda kontrol altında olduğunu belirterek, "İtalya, aşı kampanyası sayesinde Avrupa'da durumu iyi olan ülkelerden. Bugün, salgının kontrolü bakımından önemli önlemler alındı. Geçen yılki Noel'i hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı bir Noel geçirmek istiyoruz. İtalyanların bu yıl boyunca elde ettiği kazanımları korumak için çok dikkatli hareket etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kapanma tedbirleri sebebiyle ekonomik aktivitelerin gerilediğini, çocukların uzaktan eğitim almak durumunda kaldığını, bunların iyi şeyler olmadığını vurgulayan Draghi, "Yeniden normalleşmeye başladık ve bunu korumak istiyoruz. Bu normalliği riske atmak istemiyoruz. Bu ruhla bu yeni tedbirler alındı. Açık kalmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Draghi, İtalya'nın sınır komşularında vakaların artışının hızlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İtalya dışında komşu ülkelerde ciddi bir durum görmekteyiz. İtalya'da durum biraz daha hafif ama kötüleşmekte. Aşılamanın kapsamı azalıyor. Bu nedenle 3. dozu 5 aydan sonra yapılması kararını aldık. Aşılama kampanyasına büyük katılım gösteren ve şimdi de 3. doza katılan İtalyanlara teşekkür ediyorum. Rakamlar cesaret verici. Özgürlüğümüzü korumak istiyoruz."

Yeşil Geçiş belgesinin geçerlilik süresi 9 aya indirildi

Sağlık Bakanı Speranza, kamuoyunda "Süper Green Pass (Süper Yeşil Geçiş)" olarak da bilinen "Güçlendirilmiş Yeşil Geçiş" sertifikasının detaylarını paylaştı.

Halihazırda bazı alanlarda yürürlükte olan aşı yaptırma zorunluğunun, sağlık sektöründe çalışan tüm personel ile polis, ordu ve tüm okul personelini kapsayacak şekilde genişletildiğini bildiren Speranza, bu kararnameyle "Yeşil Geçiş" belgesinin geçerlilik süresinin de 12 aydan 9 aya indirildiğini duyurdu.

Speranza, dün aldıkları ayrı bir kararla "hatırlatma dozu" olarak da anılan 3. doz aşıların, aşılama döngüsünün tamamlanmasından 6 ay sonra değil artık 5 ay sonra yapılacağını ifade ederek, "1 Aralık itibarıyla 18 yaş üstü için hatırlatma dozu yaptırmak mümkün olacak." dedi.

"Normal Yeşil Geçiş" belgesi, toplu taşıma için zorunlu

Bölgesel İşler Bakanı Gelmini de Bakanlar Kurulu olarak son kabul ettikleri kararnamenin, yeniden kapanma ve karantina tedbirlerine dönmek yerine ülkeyi açık tutmak için olduğunu söyledi.

Bu arada test yaptırma şartının da olduğu temel düzeydeki "Normal Yeşil Geçiş" belgesi, yereldeki toplu taşıma için de zorunlu hale getirildi.

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AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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