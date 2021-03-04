İtalya'da iktidar ortaklarından Zingaretti, Demokratik Parti liderliğinden istifa kararı aldı
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İtalya'da iktidar ortaklarından Zingaretti, Demokratik Parti liderliğinden istifa kararı aldı

04.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:06
İtalya'da iktidar ortaklarından Zingaretti, Demokratik Parti liderliğinden istifa kararı aldı

İtalya'da merkez solun en büyük partisi konumundaki Demokratik Partinin (PD) genel sekreteri Nicola Zingaretti parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı.

İtalya'da merkez solun en büyük partisi konumundaki Demokratik Partinin (PD) genel sekreteri Nicola Zingaretti parti liderliğinden ayrılacağını açıkladı.

İtalya'da şubatta Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin 6 partinin desteğiyle kurduğu geniş katılımlı hükümette yer alan merkez solun çatı partisi PD, liderinin istifa kararıyla sarsıldı.

Zingaretti, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ayrılığına gerekçe olarak parti içi çekişmeleri göstererek, "Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası patlarken, iş ve yatırımlarda problemler varken, yeni kuşaklar için ümitler yaratmak gerekirken, genel sekreteri olduğum PD içinde 20 gündür sadece koltuklar ve ön seçimler üzerine konuşuluyor olmasından utanıyorum." ifadesini kullandı.

Zingaretti, parti içi tartışmalar yerine Draghi hükümetine nasıl destek olabileceklerini tartışmaları gerektiğini kaydetti.

Kendisinin parti içinde hedef haline getirildiğini ve tıkanan durumu açmak için istifasını parti başkanına resmi yazıyla göndereceğini belirten Zingaretti, parti ulusal kongresinin kendisinin yerine uygun bir seçim yapacağını ifade etti.

Draghi hükümetinde Çalışma Bakanı olan Andrea Orlando ve Kültür Bakanı Dario Franceschini gibi PD'nin ağır topları, Zingaretti'yi kararını gözden geçirmeye çağırdı.

Diğer yandan, Zingaretti bir süredir parti içinde farklı konularda eleştiriliyordu. Eleştirilerin başında yeni kurulan Draghi hükümetinde PD'nin aşırı sağcı Lig ile aynı hükümette ortak konumuna gelmesinden, PD'nin kabinede daha az kadın bakanla temsil edilmesi öne çıkıyordu.

Zingaretti ayrıca zaman zaman şubat ayına kadar görevde olan Giuseppe Conte'nin liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde de PD'nin kaderini, koalisyon ortaklığı yaptığı 5 Yıldız Hareketi'ne (M5S) bağlamakla eleştiriliyordu.

İtalya'da yapılan son kamuoyu yoklamalarında, aşırı sağcı Lig Partisi yüzde 23 dolaylarında, PD ise yüzde 20 civarında görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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