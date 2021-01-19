İtalya'da da Vince'nin çalınan "Salvador Mundi" tablosu apartman dairesinde çıktı
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İtalya'da da Vince'nin çalınan "Salvador Mundi" tablosu apartman dairesinde çıktı

19.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:17
İtalya'da da Vince'nin çalınan

İtalya'da iki yıl önce bir katedralden çalınan ünlü ressam, filozof ve mühendis Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi yağlı boya tablosunun 450,3 milyon dolarla açık arttırmaya satılan bir kopyası, düzenlenen operasyonla ülkenin güneyindeki bir apartman dairesinde bulundu.

İtalya'da iki yıl önce bir katedralden çalınan ünlü ressam, filozof ve mühendis Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi yağlı boya tablosunun 450,3 milyon dolarla açık arttırmaya satılan bir kopyası, düzenlenen operasyonla ülkenin güneyindeki bir apartman dairesinde bulundu.

İtalya'da polis iki yıl önce bir katedralden çalınan ünlü ressam, filozof ve mühendis Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi yağlı boya tablosuna ait bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri 8 kişilik özel bir ekiple Napoli kentindeki San Domenico Maggiore Bazilikası'ndaki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

TABLO KATEDRALE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda, Leonado da Vinci okulunun önemli koleksiyonlarından biri olan Salvador Mundi yağlı boya tablosu ele geçirildi. Leonardo da Vinci'ye atfedilen 15. yüzyıla ait paha biçilmez resim daha önce çalındığı katedrale geri döndü. Öte yandan tablonun bulunduğu apartman dairesinin 36 yaşındaki sahibi gözaltına alındığı bildirildi. Diğer yandan, ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, düzenlenen açık artırmada rekor fiyatla 450,3 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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