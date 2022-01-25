İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması da sonuçsuz kaldı

İtalya'da 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te yapılan ikinci tur oylamadan da bir sonuç çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi'ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün ikinci tur oylama yapıldı.

Oylamada, delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin 3'te 2 çoğunluk sayısı olan 673'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi. İkinci tur oylamada, 976 kişi oy kullandı, 527 boş oy atıldı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak üçüncü tur oylamayla devam edileceğini açıkladı.

Merkez sağ ittifak kendi aday listesini sundu

Oylama sürerken, merkez sağ ittifak adına açıklama yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalya'da son 30 yıldır seçilen cumhurbaşkanlarının ya doğrudan merkez sol içinden seçildiğini ya da merkez solun önerdiği isimler olduğunu belirterek, bu sefer merkez sağın önerdiği bir ismin cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi.

Salvini, Eski Senato Başkanı Marcello Pera, Eski Milano Belediye Başkanı Letizia Moratti ve Eski Hakim Carlo Nordio'nun olduğu üç ismi, merkez sağın cumhurbaşkanı adayları olarak merkez sola sunduklarının bilgisini verdi ve bu isimlerin halihazırda herhangi bir partiye üye olmadığını belirtti.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, tekliflerinin bu isimler olduğunu, sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ve yanıt beklediklerini söyledi.

Merkez sol ittifakta; Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, Özgürler ve Eşitler (LeU) Partisi lideri Roberto Speranza ve bu seçimde merkez solla hareket eden 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, bir araya gelerek merkez sağ ittifakın aday listesini değerlendirdi.

Merkez sol ittifak üyeleri, merkez sağın aday listesindeki üç isme de "hayır" diyerek, bu isimlerin yerine cumhurbaşkanı olacak kişinin partilerüstü olması gerektiği vurgusu yaptı.

Merkez sol ittifak, merkez sağ ile görüşmeye açık oldukları mesajını da verdi.

Büyük Seçici Meclis'te her iki ittifakın da cumhurbaşkanı seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.