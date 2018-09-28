İsviçre'de Çöpünü Yanlış Atan Adam Hapse Girecek

İsviçre'nin Bil kentinde ikamet eden bir adam, çöpü doğru atmadığı gerekçesiyle cezaevine girecek.

20 Minutes gazetesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Bil kentinde yaşayan bir kent sakini Kasım 2017'de resmi olarak izin verilmeyen bir poşete koyduğu çöpünü kamu hizmetlerine bağlı ekibin almadığı gün sokağa bıraktığı gereçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

KESİLEN PARA CEZASINI ÖDEMEYEN ADAM, HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Çöpün kurallara göre atılmasını sağlamakla görevli kamu hizmetleri çalışanları suçluyu tespit ederken, çöpü kuralına göre atmayan adamı, 150 İsviçre Frangı (yaklaşık 150 dolar) para cezasına çarptırdı. Fakat, kesinlen cezayı ödemeyen adamın cezası hapis cezasına çevrildi.

Öte yandan, 33 yaşındaki adamın daha önce de kumar yasasını ihlal ettiği için 6.5 bin frank para cezasına çarptırıldığı ve cezayı ödemediği belirtildi.

ADAMIN YERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Durumu değerlendiren savcılık daha yaz mevsiminde adamın 90 gün kumar yasasını ihlali, iki gün de çöp ihlali cezası verilmesini önerdi, ancak bu güne kadar bir yanıt alamadı.

Gazeteye göre, adamın cezaevine konulacağı artık kesinlik kazandı. Tek sorun adamın kaldığı yeni yerin tespit edilememesi.

2017'DE İŞVİÇRE'NİN BİL KENTİNDE YANLIŞ ÇÖP ATILMASI SONUCU 209 ADET CEZA KESİLDİ

2017 yılında Bil'de, yanlış atılan çöplerden dolayı 209 para cezası kesildi. Bunun dışında 600 kişi de ormana eski lastik ve mobilya attıkları için uyarılar aldı.