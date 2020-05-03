İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 10 ölüm

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 679'a çıktı.

İsveç'te son bir günde 10 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 679'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 235 artarak, 22 bin 317'ye çıktı.

Kaynak: DHA