İsveç'te elektrik zammından etkilenen vatandaşlara devletten destek - Haberler Ekonomi
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İsveç'te elektrik zammından etkilenen vatandaşlara devletten destek

İsveç'te elektrik zammından etkilenen vatandaşlara devletten destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İsveç'te elektrik fiyatlarının artmasının ardından hükümet, vatandaşlara hane başı 220 dolar yardım yapılacağını açıkladı.

İsveç'te artan elektrik fiyatlarının ardından soğuktan daha çok etkilenen bölgelerde vatandaşlara yardım yapılacağı açıklandı. Yetkililer, elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen 1,8 milyon hane olduğunu belirterek, geçtiğimiz aralık ayı da dahil olmak üzere 3 aylık bir para desteği sağlanacağını açıkladı. Her haneye 3 ay boyunca 220'şer dolar yardımda bulunulacağını bildiren yetkililer, toplamda vatandaşlara 661 milyon dolar yardım yapılacağını dile getirdi.

"ÖNLEMLER ALIYORUZ"

İsveç Maliye Bakanı Mikkel Damberg yardım kararına ilişkin, "Olağandışı durumlar için olağandışı önlemler alıyoruz" dedi. İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar ise vatandaşların ekonomik olarak endişeye düşmekte haklı olduklarını söyledi.

FATURALAR İKİ KAT ARTTI

İsveç'te soğuktan ve elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen vatandaşlar, pandemi nedeniyle evden çalıştıklarını ve bu durumda ısınma ihtiyaçlarının da daha fazla olduğuna dikkat çekerek, bu ay gelen elektrik faturalarının geçen aya göre iki kat yükseldiğini belirttiler.

İsveç'te ithal edilmeyen elektriğin büyük bir çoğunluğu ülkenin kendi hidroelektrik enerji santrallerinden sağlanıyor.

DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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