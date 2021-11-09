İstinye'de lüks mağazadan 972 bin 625 lira değerindeki saati böyle çaldı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer İstinye'de bir alışveriş merkezinde (AVM) lüks saatlerin satıldığı bir mağazadan değeri 972 bin 625 lira olan saati çalan hırsız, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik gibi 10 farklı suçtan aranması olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, Sarıyer İstinye'deki bir alışveriş merkezinin içindeki lüks saatler satan mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağaza sorumlusu olan Pelin G., Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine gelerek, dükkanına gelen bir kişinin değeri 972 bin 625 lira olan kol saatini çaldığını söyledi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, alışveriş merkezi içerisinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahsın izini sürdü.

SARIYER POLİSİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Polis ekipleri şahsın taksiye binerek AVM'ye geldiğini tespit etti. Ekipler, taksinin plakasını alarak geriye dönük çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahsın olay günü saat 10.21 sıralarında taksiyle önce Vali Konağı Caddesine geldiğini belirledi. Polis ekipleri o taksinin plakasını tespit ederek, şahsın araca Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde bindiğini belirledi. 72 adet güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şahsın kaldığı yeri tespit etti.

DOLANDIRICI HIRSIZ YAKALANDI, SAAT DE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda değeri 972 bin 625 lira olan kol saati ve değeri 388 bin 970 lira olan bir buçuk metre uzunluğundaki zincir ele geçirildi. Yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

ARAMALARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahsın, farklı il ve ilçelerde, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik, hırsızlık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı ve yapılan ev araması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

10 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen zanlının İstanbul, Mardin, Ankara, Eskişehir, Batman ve Alanya'da farklı isimlerle arandığı ortaya çıktı.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim/İHA)