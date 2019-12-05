: İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü maçının ardından

05.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:43

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübünü 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmaya genç bir kadroyla çıktıklarını ve futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleden son derece mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, bol gollü güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Güzel bir maç oldu. Manisa kendi liginde şampiyonluğa oynayan iyi bir takım. Çok dar bir kadroya sahip olmamızdan dolayı altyapıdan gelen gençlerimizi bu maçta oynatma fırsatı bulduk." dedi.

Altyapıdan gelen genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Maçta 3-0 öne geçtik ama 75'inci dakikadan sonra takım kondisyon yönünden düştü ve devamında iki gol yedik. Genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gençleri kazanmak adına güzel bir kupayı oynuyoruz. Elimizdeki kadro yapısıyla bu süreci çok devam ettirebilme şansımız yok. Bu maçta en büyük üzüntümüz Nurettin gibi bir kardeşimizin ön çapraz bağlarının kopmuş olması. Bu bizi üzdü ama birçok genci kazanmamız mutluluk verici."

İsmail Ertekin: "Bizim adımıza sevindirici bir tablo vardı"

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin de seyir zevki yüksek güzel bir maç oynadıklarını belirtti.

Sahadan yenik ayrılmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini anlatan Ertekin, "Bizim adımıza sevindirici bir tablo vardı. Sadece sonuç bizim adımızı kötüydü ama maç başından sonuna kadar oyuncularımız iyi mücadele etti. Kayserispor genç oyuncularla sahada yer aldı, onlar da iyi mücadele etti. Kazandıkları için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nurettin Korkmaz'ın çapraz bağları koptu

Öte yandan karşılaşmanın 39. dakikasından rakibiyle girdiği mücadele yerde kalan ve maça devam edemeyen Kayserispor'un genç yeteneği Nurettin Korkmaz hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Nurettin Korkmaz'ın sol çapraz bağlarının koptuğu ve uzun süre sahalardan uzakta kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu