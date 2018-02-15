İstihdamdaki Artış

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Kasım ayında, Türkiye'de istihdamın bir milyon 448 bin kişi artması ile ilgili olarak, "Bu artış Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam ilerleyişinin ispatıdır" dedi.

Konukoğlu, istihdamdaki olumlu gelişmelerin sevindirici ve ekonomik canlılığın işareti olduğunu ifade ederek, "Açıklanan 2017 yılı Kasım ayı işsizlik rakamlarına baktığımızda görüyoruz ki bir önceki yıla göre 1,8 oranlık düşüş var. Bu ülke ekonomisi adına olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı. İşgücündeki olumlu gelişmelerin ekonomik gücün en önemli göstergesi olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, "Unutmayalım ki ekonomik gücün en önemli özelliklerinden birisi de istihdamdır. Türkiye ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam ile katkı sağlayan tüm iş adamlarına teşekkür ederim. İş dünyası olarak güçlü Türkiye ve istikrarlı ekonomik kalkınma için üretim ve istihdamın öneminin bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

TÜİK verileri

Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, 2017 Kasım ayında yüzde 10,3 olarak gerçekleşirken işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artışla yüzde 47,3'ye yükseldi. - GAZİANTEP