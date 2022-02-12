İstifaya davet edilen Burak Elmas'tan şaşırtan cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım

Galatasaray'daki 8 aylık görev süresinde istenmeyen başkan ilan edilen Burak Elmas, tepkilere cevap verdi. Sözcü'ye konuşan Elmas, kötü sonuçlardan dolayı taraftarın son derece haklı olduğunu ancak tepkilerin orantısız olduğunu ifade etti.

İşte Elmas'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"HAKLI VE NORMAL BULUYORUM"

Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de 'Yönetim istifa' diye bağırabilirdim.

Fotoğraf: Sözcü

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR VAR"

Tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar var. Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz. Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var.

"BAŞKANLIK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Ben Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum. Hemen olmayabilir. Taraftar tepki verebilir ama üyelerimizin bir bölümü, sıkıntıların farkında olup destek vermesi gerekirken seçim ve başkanlık için uğraşıyor. Fikri olan varsa gelsin bize yardım etsin. Ben 'Başkanım' diye ortalıkta gezen biri değilim. Yaptığım basın toplantısında ekibine yönelik sistematik saldırıların önüne geçmek için 'Kararı ben aldım' dedim.

"HER ŞEY TEMLİKLİ"

Ortak hesap var. Bütün takımların gelirleri temlikli olarak oraya gidiyor. Bankalar Birliği anlaşması kulüplere yapılmış bir jest. Çünkü oranlarına bakarsanız böyle bir faizle borçlanma imkânsız. Ki, borçlanma TL'ye döndü. Buradaki sıkıntı şu: Her şey temlikli. Burada ödeme kabiliyeti tartışmalı. 2 yıl önce 420 milyon dolar olan yayın geliri 220'ye düştü. İkincisi stadyum gelirleri, üçüncüsü UEFA'dan gelenler. Bu nedenle maliyetlerimizi aşağıya çekmek istiyoruz.

"SALDIRI GALATASARAY'A"

Sistematik bir saldırı var. Bu saldırı, bizim üzerimizden Galatasaray'a yapılıyor. Sistematik saldırıyı yapan basın mensupları var. Trol hesap tutanlar var. Maalesef çok az sayıda olmakla beraber içinde Galatasaraylılar da var.

"HER ŞEY KİŞİLERE ZİMMETLİ"

Son 20 yıldaki olaylar Galatasaray'da kırılmalara neden oldu. Bu da Galatasaray'da ayrışmalara yol açtı. Galatasaray'ın en büyük problemi, başarı ve başarısızlıkların kişilere zimmetlenmesi. Kişilerden hesap soruyor ya da takdir ediyoruz. Arkasındaki başarı ve sorunlarla ilgilenmiyoruz. Kişiler gittiği zaman sorun bitti sanıyoruz. Ancak bitmiyor. Hâlbuki sevgi ortamı yaratmamız lazım. Tevazu ve iyi niyet, zaaf olarak görülüyor.

"TAZMİNAT MADDESİ YOK"

Torrent'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1 buçuk senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil.

"MALİYETİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Radikal bir şekilde kadro maliyetini düşüreceğiz. Toplam maliyeti 30-35 milyon Euro bandına çekmeye çalışacağız. Bu, kadro kalitesini düşürmez. 80-85 milyon Euro harcadığımız ama şampiyon olmadığımız dönemler oldu. Satmak için bir oyuncunun istenmesi lazım. Yapmak istediğimiz, bir değil birkaç yıllık kadro. Bu kadro da eleştirildiği kadar kötü değil. Çok iyi başladık ama hak etmediğimiz sonuçlar aldık.

"EN AZ BORÇ BİZDE"

Riva ve Florya'yı genel kurula getireceğim. Üyelere de ön bilgi verdim. Rakamlar söylüyorlar, bağımsız denetimin söylediği rakamları tartışıyorlar. Aç denetçi raporunu, ne yazıyorsa oku. Emlak Konut halka açık şirket. Denetlenmiş veriler üzerinden de tartışmalar var. Riva ve Florya'yı Galatasaray'ı borçlarından kurtarabilecek şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Taraf olarak devlet, Emlak Konut, bankalar ve belediyeler var. Hepsi ile konuşuyoruz. İstediğimiz sonuç çıkarsa Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ndeki mevcut borcu kısa zamanda faiziyle birlikte ödenir. Gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ciddi bir finansal sıkıyönetim, çok disiplinli yönetmek lazım. Türkiye'de hiçbir kulüp zarar edemez. Bu şansı yok. Üç büyüklerin arasında en az borcu olan Galatasaray.

"HATALAR KASITLI"

Ciddi hakem hatalarına maruz kaldık. Birçoğuna da kasıtlı uğradık. Bunları TFF ve MHK'ye söyledik. Ama hakemleri tartışmamamız, kendimize bakmamız lazım. İyi oynayıp hakemleri konuşturmamak lazım. Hakemlerimiz çok, çok, çok kötü. Ciddi temizlik şart. Bütün kulüpler de bunu söylüyor. VAR hakemi ile saha hakemi ayrılmalı. VAR'da sürekli protokol değişti. Eskiden hakem görüntüsü bile yayınlanmazdı. Bir takım saha içi ve saha dışı etkenler oldu. Trabzon maçında ilk yarıdaki futbolu ligimizde oynayan yok. Bu sene o kadar çok kırılma anı yaşadık ki, kolay değil. 2-3 atacağımız bir maçta her şey dönüyor.

"KAYINPEDERİM İSTEMEDİ BEN ZORU SEÇTİM"

Eleştiri, bu koltuğun gereği. Kayınpederim Faruk Süren bu işlere girmemi istemedi. Yakınlarımın çoğu da 'Girme' dedi. Ben kimseyi dinlemedim. Seçimi kaybetseydim 'Biz demiştik' konuşmaları hazırdı. Şimdi de birçok tanıdığımın konuşması hazır. Kolay bir yol seçebilirdim ama zoru seçtim. Faruk Başkan 'Bizi dinlemiyorsun' dedi bu işlere girince. Galatasaray konusunda çok anlaşamadığımız nokta var.

"MENAJER BATAKLIĞI VAR"

Türk futbolunda menajer bataklığı söz konusu. Geçmişe gidebileceğimiz kadar gidip, kim, hangi menajer kaç para aldı, hepsini kamuoyuna açıklayacağız.

"ALİ KOÇ İLE ÇIKARIMIZ ORTAK!"

Ligin marka değeri çok önemli. Birbirimizle kavga edersek, ufalan pastada daha çok sıkıntı yaşarız. Büyükler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Hakemler, naklen yayın, cezalar konusunda birlikte çalışmamız lazım. Ali Koç ile iletişimimiz ortak çıkarlar adına önemli.