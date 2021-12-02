İstifanın işaret fişeği! Bakan Elvan bu fotoğrafla yaşanacakların sinyalini vermişti
Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında uzun bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Elvan'ın istifası sonrası akıllara geçen hafta AK Parti grup toplantısında herkesin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan tek isim olarak kameralara takıldığı fotoğraf geldi.
Bir süredir görevinden affını isteyeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti, yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Yaşanan bu gelişme sonrası akıllara Lütfi Elvan'ın geçen hafta yapılan Ak Parti Grup Toplantısı'nda herkesin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlamadığı fotoğraf geldi.
BÜTÜN MİLLETVEKİLERİ ALKIŞLARKEN ELVAN TEPKİSİZ KALMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirmişti. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.
ERDOĞAN'IN DÜNKÜ KONUŞMASINI AYAKTA ALKIŞLADI
AK Parti'nin dün yapılan grup toplantısında ise Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ayakta alkışladığı görüldü. Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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