İstanbullulara müjde! Metroya sınırsız internet geliyor
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İstanbullulara müjde! Metroya sınırsız internet geliyor

İstanbullulara müjde! Metroya sınırsız internet geliyor
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. İmamoğlu, yazdığı gönderide metrolarda sınırsız internet kullanımı için komisyona verilen önergenin kabul edildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, metroya sınırsız internet geleceği haberini sosyal medyadan duyurdu. Uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, "Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu'ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara müjde! Metroya sınırsız internet geliyor

"METROYA İNTERNET GELİYOR, BAŞARDIK"

İmamoğlu'nun teşekkür ettiği İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız da sosyal medya hebasından "İstanbul metrosuna internet geliyor. Başardık. Birlikte çok güçlüyüz gençler. Bu emsal teşkil edecek. Umarım Ankara ve İzmir metrolarında da internet ivedilikle açılacaktır. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza binlerce teşekkürler Ekrem başkanım" diye yazdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun da "İstanbul'un metroları nihayet internete kavuşuyor" paylaşımında bulundu.

İstanbullulara müjde! Metroya sınırsız internet geliyor
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Bilal Çığrım
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