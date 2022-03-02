Tosuncuk: Uruguay ve Paraguay'da 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu

ÇİFTLİK BANK ana davalarında tutuklu bulunan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın duruşmasında iki kardeşin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mehmet Aydın Uruguay ve Paraguay'da yaklaşık 10 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğunu iddia etti. Mahkeme, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Cafer Çolak ve Cudi Cumhur Yurdakul da yer aldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

HERHANGİ BİR YETKİM YOKTU

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel