İstanbul Ticaret Üniversitesi haber atölyesi başlıyor
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İstanbul Ticaret Üniversitesi haber atölyesi başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi haber atölyesi başlıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin günümüzün meslek dinamiklerini öğrenmesi için "haber atölyesi" adı altında gazetecilik eğitimlerine başlıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerin günümüzün meslek dinamiklerini öğrenmesi için "haber atölyesi" adı altında gazetecilik eğitimlerine başlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 hafta sürecek etkinlikte, medya sektörünün başarılı haberci ve programcıları öğrencilerle buluşacak ve kendi alanlarıyla ilgili dersler verecek.

Televizyon ve dijital medya alanında dönüşümlerin yaşandığı günümüzde bu mesleğe gönül veren öğrenciler, mesleğin temsilcilerinden eğitim alacak.

Eğitimlerde spikerlikten sunuculuğa, kameramanlıktan görsel yönetmenliğe, spor muhabirliğinden istihbarat muhabirliğine, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliğinden savaş ve sağlık muhabirliğine kadar çok geniş yelpazede konular yer alacak.

Canlı yayın, haber ve program sunumu ve rejide ortaya çıkan yeni uygulamalar da bu mecraları kullananlar tarafından anlatılacak.

Medya sektörünün önemli isimlerinin vereceği eğitimlerde "Meslekte ne gibi dönüşümler yaşanıyor?", "Medyada gazetecilik çalışmaları nasıl yapılıyor?", "Geleneksel medya ve dijital medya etkileşiminde son durum nedir?", "Meslekte yer almak isteyenleri neler bekliyor?" gibi sorulara cevap verilecek.

Eğitimler, 3-14 Mayıs'ta her gün 10 00-11.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Oturumlar, aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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