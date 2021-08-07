İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma

İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

3 Ağustos'ta açılan ve 8 Ağustos'a kadar sürecek olan 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na mobilyanın başkenti Kayseri'den 59 firma katıldı.

3 Ağustos'ta açılan ve 8 Ağustos'a kadar sürecek olan 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na mobilyanın başkenti Kayseri'den 59 firma katıldı.

17'nci İstanbul Mobilya Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. 135 ülkeden 500'e yakın firmanın katıldığı fuara mobilyanın başkenti olan Kayseri'den de 59 firma iştirak etti. İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan Kayseri firmalarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi de yalnız bırakmadı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sarptaş ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil, Yunus İmamoğlu ve Levent Somtaş da fuara katılarak Kayseri firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Türkiye'de mobilyanın başkenti olan Kayseri'deki firmaların fuarın en dikkat çeken stantlarını oluşturduklarını belirtti. Fuarların yeni pazarlar bulunmasındaki önemini de vurgulayan Andaç, "Katılan 59 firmamız başta olmak üzere üretime katkı veren herkesi tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma
İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma
İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma
İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim-Kabataş füniküler hattı 20 gün kapatılıyor
Taksim-Kabataş füniküler hattı 20 gün kapatılıyor
Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi
Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mete Gazoz Valentin Rosier Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Mobilya Fuarı'na Kayseri'den 59 firma - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 11:23:30. #1.14#

title