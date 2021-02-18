İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül

18.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:17
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "TET Proje Pazarı"nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "TET Proje Pazarı"nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Elif Hocaoğlu, 471 proje içerisinde "Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi" başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülü aldı.

Hocaoğlu'nun projesi, esnek üretim imkanları sunan makineler sayesinde ampute bireylerin hem konforuna hem de estetik beğenisine yönelik ihtiyaçları gözeterek üretilebilecek.

Dr. Elif Hocaoğlu, piyasadaki protezlere kıyasla değişik geometrideki objelere kolaylıkla adapte olabilen ve hafifliğiyle ön plana çıkan projesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde ticari olarak mevcut bulunan ve akıllı protez olarak piyasaya sürülen el protezleri, elektromyografi sinyalini birkaç fonksiyona adresleyerek proteze ait olan parmakların sadece pozisyonunu kontrol ederek protezin ampute tarafından kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Ancak bu protezlerin çalışma prensipleri, sağlıklı bir elin çalışma prensibinden farklı bir yol izlediği için amputelerin bu tekniğe adapte olmaları uzun bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu durum da piyasada var olan akıllı el protezlerinin tercih edilmemelerine sebep oluyor.

Belirtilen olumsuzluklara çözüm olarak önermiş olduğum akıllı el protezi, sağlıklı bir insan elinin günlük aktiviteleri gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaya olanak tanıyor. Doğal kontrol arayüzü ve bu arayüze uyumlu elektromekanik tasarımı sayesinde amputelerin proteze uyum sürecini büyük ölçüde kısaltacak ve onları sürekli olarak kullanmaya teşvik edecektir. Amputeler, akıllı el protezi sayesinde günlük bir aktiviteyi çok büyük bir çaba içinde bulunmadan doğal bir yolla gerçekleştirebilecek. Amputelerin hayatlarını doğrudan etkileyecek bu proje, yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyerek refah düzeylerini artıracak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Özge Özder Cansu Dere Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu'na ödül - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:20:25. #1.16#
title