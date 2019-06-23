İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Öner kalp krizi geçirdi

Evinde dün gece kalp spazmı geçiren ve anjiyo olan Başkan Ziya Bülent Öner, özel bir hastanede gözlem altında tutuluyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Öner kalp krizi geçirdi

Evinde dün gece kalp spazmı geçiren ve anjiyo olan Başkan Ziya Bülent Öner, özel bir hastanede gözlem altında tutuluyor. Öner yerine başkanlığı, üye hakim Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Kaynak: Dunya.com

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