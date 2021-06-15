İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi
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İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Haberler | Güncel

- İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, yaşlı adam kılığında İstanbul Havalimanı'nda Seyahat etmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda, Bakü'deki milli maç için bilet kazandı Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, kılık değiştirip...

- İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, yaşlı adam kılığında İstanbul Havalimanı'nda

Seyahat etmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda, Bakü'deki milli maç için bilet kazandı

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, kılık değiştirip İstanbul Havalimanı'nda yolcuların arasına karıştı. Seyahat etmek için havalimanına gelen bir yolcu, soru ve penaltı yarışmasını kazanarak Bakü'de oynanacak İsviçre-Türkiye maçına çift kişilik bilet kazandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile eski milli futbolcu Nihat Kahveci, devam eden Avrupa Şampiyonası kapsamında ortak bir projeye imza attı. Bu kapsamda baston, kasket ve gözlük gibi aksesuarlarla yaşlı adam kılığına giren Kahveci, İstanbul Havalimanı terminalinde yolculara futbol ile alakalı bazı sorular yöneltti.

Seyahat etmek için geldi, Bakü'de milli maça bilet kazandı

Eski mili futbolcunun sorularına doğru yanıt veren yolcular için iki aşamalı yarışma yapıldı. Öncelikli olarak milli takım formasının ve futbol topunun yerini bulan yolculardan biri, son olarak penaltı yarışmasını da kazanarak bilet ve konaklama giderleri dahil Bakü'de oynanacak İsviçre-Türkiye maçı için çift kişilik bilet kazandı. Yarışma sonunda eski milli futbolcunun aksesuarlarını çıkarması üzerine ise karşısındaki kişinin Nihat Kahveci olduğunu anlayan yarışmacı ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Seyahat etmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcu, sürpriz şekilde terminalden milli maç için çift kişilik bilet kazanarak ayrıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından, "Avrupa Şampiyonası heyecanı İstanbulHavalimanı'nda! Eski milli futbolcumuz kimliğini sakladı, yolcularımızı heyecanlı bir yarışmaya davet etti. En iyi olan İsviçre - Türkiye maçına çift kişilik davetiye kazandı" notuyla paylaşılan video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi
İstanbul Havalimanı'nda yolculara Nihat Kahveci sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak

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