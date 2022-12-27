Nihat Kahveci'den Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızı parlıyor. Sağ ve sol bek ayırt etmeksizin maksimum performans veren Ferdi Kadıoğlu için TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci övgü dolu sözler sarfetti.

"HAK EDİYOR"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Ferdi'yi ön plana çıkardı. Kahveci, "Ben artık Ferdi Kadıoğlu'na; 'Roberto Kadıoğlu' diyeceğim. Hiç abartısız söylüyorum. Ne yakıştırılsa hak ediyor Ferdi" yorumunda bulundu.

28 MAÇA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplam 28 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu 13 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi, 2 Avrupa Ligi elemesi, 1 Türkiye Kupası, 6 Uluslar Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi elemesi oynadı. Ferdi henüz golle tanışamadı.