Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Nihat Kahveci'nin Beşiktaş'ın oyununu benzettiği yemek olay oldu

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi eski futbolcu Nihat Kahveci yorumladı. Valerien Ismael'i eleştiren Kahveci, "Bu kadroda karides var, ıstakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendiren eski futbolcu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'i sert eleştirdi.

"ÇIKAN YEMEK KAPUSKA"

Nihat Kahveci, Valerien Ismael için yaptığı değerlendirmede, "Bu kadroda karides var, ıstakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var. Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğunda oynardım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'nin yorumlarının devamı şöyle:

"BARDAK DOLUYOR"

"Şampiyonluk adayısın, kadron iyi. İçeride Başakşehir ile oynadın, iyi oynayarak yenildin. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalıyorsun. Diğer rakibin Trabzonspor ile 2-2 berabere kalıyorsun. Bu 3 maçtan 1'inden bir galibiyet çıkarması gerekirdi bu kadronun. Bardak doluyor işte. Sayın Başkan maç öncesi destek açıklamaları yaptı. 'Sayın Valerien ile şampiyonluk kupası kaldıracağım' dedi. Bu sene mi olur, dayanabilirse seneye mi olur? Onu bilemem. Bu zamanı belli olmayan bir söz. Belli bir kesim bu hocayla olmuyor, belli bir kesim devam edelim diyor. Öveni de eleştiren var, istemeyeni de eleştiren var.

"BEN BİR ŞEY DEMEM, KARAR VERİCİLER VERİR KARARI"

Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son nokta. Bağırdı 'İstifa istifa'. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı.

"HİÇBİR OYUNCU DOKUNULMAZ DEĞİL"

Cenk 25 saniyelerden geldi, daha erken oyuna girdi. Golünü de attı, moral de olur. Sevgili Valerien Ismael, Cenk forvet oynamıyor sadece, sağ ön, sol ön oynar yani. Weghorst çok iyi sezon başlangıcı yaptı ama hiçbir oyuncu dokunulmaz değil.

"TEKNİK DİREKTÖR HERKESE EŞİT OLMALI"

Necip hata yaptı, 1 dakika sonra oyundan aldın. Bugün Masuaku'yu alamıyorsun. Doğrusu bu almayacaksın zaten ama adalet diye bir şey var. Teknik direktör herkese eşit olmalı. Oyuncular çok akıllıdır, zekidir. Sahanın içinde kim iyi, kim kötü bilir. Onu neden oynattığını da bilir. Dele Alli'yi izleyen oyuncu, taraftar sahada kalsın demez.

"OYUN GİDİŞATI İYİ DEĞİL"

Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor.

"SERGEN YALÇIN'A HERKES 'HOŞ GELDİN' DER"

Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım. Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoş geldin' der."