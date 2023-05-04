Bunu başaran başka Türk yok! Enes Ünal, La Liga tarihine geçti

La Liga'nın 33. haftasında Getafe, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Getafe'ye galibiyeti getiren Enes Ünal, Nihat Kahveci'yi geçerek 196 kez ile La Liga'da en çok forma giyen Türk futbolcu oldu.