Nihat Kahveci gibi İspanya'da tarih yazıyor! Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
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Getafe forması giyen Enes Ünal, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi. Son 8 maçta 8 kez fileleri sarsan Türk forvet, Real Madrid'in starı Benzema ile gol krallığı için yarışıyor.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Athletic Bilbalo ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin golünü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Enes, çıktığı son 8 maçta 8 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Getafe, Enes'in kafa golüyle 3. dakikada öne geçti. Hava toplarında çok iyi gelişim gösteren Enes, rakiplerin korkulu rüyası oldu. Öte yandan Getafe'de forma giyen Türk orta saha Okay Yokuşlu da 78. dakikada oyuna dahil oldu.
Enes Ünal, bu sezon ligde 27 gol atan Getafe'nin 14'üne imzasını attı. A Milli Takımımız'ın forveti, İspanya gol krallığı yarışında ikinci sırada. Benzema'nın 22, Enes'in 14 golü var.
Getafe'nin La Liga'da 9 maçı kaldı. Son 8 haftada 8 gol kaydeden Enes'in kalan bölümde kaç gol atacağı merak konusu oldu.
Efsane futbolcu Nihat Kahveci, 2002-03'te Real Sociedad'da 23 golle La Liga'da gol krallığı yarışında Makaay'ın ardından ikinci olmuştu. Nihat, 'Baba Ronaldo' ile aynı sırayı paylaşmıştı. Nihat, 2007-08 sezonunda Villarreal formasıyla 18 gol atıp, krallıkta 4. olmuştu. Ancak Nihat'ın attığı 18 golün hiçbiri penaltıdan değildi.