Nihat Kahveci'nin Arda Güler yorumu stüdyoyu kahkahaya boğdu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci, "11 senedir idman yapmıyorum, Arda Güler bana gol attırır." ifadelerini kullanırken, yanında oturan eski futbolcu Necati Ateş'e "Sana da gol attırır." demesi sonrası stüdyo kahkahaya boğuldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci'nin Arda Güler için söyledikleri dikkat çekti.

"ARDA GÜLER, BANA GOL ATTIRIR"

Nihat Kahveci yaptığı değerlendirmede, "11 senedir idman yapmıyorum, hızlı yürümüyorum. Arda Güler bana gol attırır." ifadelerini kullandı.

STÜDYO KAHKAHAYA BOĞULDU

Kahveci'nin bu sözlerinin ardından yanında oturan eski futbolcu Necati Ateş'e dönerek, "Sana da attırır bu arada." demesi stüdyoda gülüşmelere neden oldu.