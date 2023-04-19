Nihat Kahveci'den Galatasaray kulübesi için bomba benzetme: Kerem çıkıyor, Elon Musk giriyor

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki kaliteye vurgu çekti. Kahveci yaptığı yorumda, " Mertens çıkıyor Bill Gates giriyor. Kerem çıkıyor Elon Musk giriyor sanki. Kulübe de zengin kaliteli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanya deplasmanını rahat geçti. Sarı-kırmızılıların rakibine 4 gol attığı mücadeleyi TRT Spor'da yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi.

"ICARDI ÇIKIYOR JEFF BEZOS GİRİYOR"

Galatasaray'ın yedek kulübesindeki kaliteye dikkat çeken Kahveci, "Öyle bir takım var ki Galatasaray'da, çok sağlam bir omurga var ve son onu bir anda bozup yeni bir omurga koyuyorsun oraya hiçbir sıkıntı olmuyor. Icardi çıkıyor Jeff Bezos giriyor. Mertens çıkıyor Bill Gates giriyor. Kerem çıkıyor Elon Musk giriyor sanki. Kulübe de zengin kaliteli." dedi.

Kahveci'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"İŞİ KOLAYA ÇEVİREN GALATASARAY"

"Bugün Alanyaspor'u yenerek ligdeki tüm takımlara karşı galibiyet alan bir Galatasaray var. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarında öyle bir seri başladı ki. 11 gol atıp 3'te 3 yapıp araya girdiler. O günden beri sadece Konya mağlubiyeti. 18 maçta 17 galibiyet. Bu maç da zor deplasmandı, zor rakipti ama işi kolaya çeviren Galatasaray. Konya maçı haricinde o gün Galatasaray istediğini alamadı ama tekrar lige döndü. Kasımpaşa, Adana Demir maçı 80'e kadar istediğin oyun yok ama Zaniolo, Midtsjö harika gol atıyor, maçı istediği anda çevirebiliyorlar.

"SON 2 MAÇTA 10 GOL İZLEDİ TARAFTAR"

Şuan bir maç fazla 9 puan ve gol averajıyla önde bir Galatasaray. Son 2 maçta 10 gol izledi taraftar. Dakika 67 olmuş 4-1 maç ama bırakmıyor Galatasaray. Kayseri maçında 30 dakika sonra 3-0 olmuş maç. Taraftar da sıkılmıyor hep o heyecanı yaşıyor.

"BU SÜRECİ NASIL GEÇİRECEKLER MERAK EDİYORUM"

Şimdi en kritik süreç başlıyor. İlk yarıda çıkış yaşadığı Karagümrük maçı geldi Galatasaray'ın önüne. Arkasından Beşiktaş ve Başakşehir maçları var ve bu maçların sonucu ne olacak bakalım. Bu süreci nasıl geçirecekler merak ediyorum.

"BU BASKI ÜRETİYOR"

Ben şimdi diyelim ki Fenerbahçeli oyuncuyum, kamptayım ve izliyorum maçı. Dakika 67 ve 4-1 olmuş maç. Ben kesin kazanmam lazım diye izleyeceğim maçı. Bu bir baskı üretiyor.

"BAKALIM NEREYE KADAR DEVAM EDECEK"

Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil. Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek.

"ŞAMPİYONLUĞA HEPSİ İNANIYOR"

Galatasaray'ın önü şimdi 4 şeritli otoban, önü açık. Gerçekten oynayanı sonradan gireni yönetimi taraftarı şampiyonluğa hepsi inanıyor. Sahanın içinde oynanan oyun ve atılan goller böyle hissettirir camiayı. Galatasaray 3'ü attıktan sonra 4'ü, 4 atsa 5'i arıyor. Önemli olan bu istek ve arzu olunca istediğini alabiliyor Galatasaray."