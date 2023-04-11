Hiç böyle görmemiştik! Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Jorge Jesus'un Arda Güler'i yedek bırakmasını sert şekilde eleştirdi. Kahveci, "Bu ne inat artık! Şampiyon olsa da gitsin. Flamengo'ya ya da Brezilya'ya gitsin" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Oyuna sonradan giren Arda Güler, yine skora katkı yaptı. Genç yetenek bu maçta asist üretti. TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Arda'yı yedek bırakan Jorge Jesus'u eleştirdi.

İşte Kahveci'nin yorumları:

"Koskoca Fenerbahçe takımı, final sayılabilecek bir maçta koskoca ilk yarıyı çöpe atmamalı. Serdar Dursun sana yararlı bir oyuncu ama bu takımda sonradan oyuna girer, gole ihtiyacın olduğunda oyunu ceza sahasına ileri yığarsın orada sana golünü atar. Bence ilk 11 oyuncusu değil

"ARDA HERKESİ GÜLDÜRÜYOR AMA KENDİ GÜLMÜYOR"

Arda ilk 11'de başlayamadı yine üzüldüm ben. Arda'nın soyadı Güler. Herkesi güldürüyor, mutlu ediyor ama kendi gülmüyor. Nasıl gülsün? En kritik maç Sevilla maçında oynatıyorsun sahanın yıldızı, Beşiktaş maçında penaltısı penaltı değildi ama takımının en iyisiydi. Kupa maçında sokuyorsun oyuna gol atıyor, bugüne geliyorsun final gibi maç Arda yine yedek. Bu maçta da oyuna girdikten sonra maçın en iyisi.

"GİTSİN DE MUTLU OLALIM"

Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor Arda. Bu ne inat artık! Şampiyon da olsa Jesus gitsin Flamengo'ya Brezilya'ya. Çocukken Brezilya Milli Takımı'nı tutuyordum bari oraya gitsin de oradaki başarılarıyla mutlu olalım Jesus'un!

"ŞİMDİ DE NEGATİF YORDUN"

Jesus sezonun ilk yarısında iyiliklerinle Fenerbahçe taraftarını yordun pozitif anlamda. Saha içi ve dışındaki kontrolün, kurduğun 11, 3 günde 1 maç, Fenerbahçeli oyuncuları yönetmen içeride dışarıda. Dünya Kupası'ndan sonra ise negatif anlamda yordun. İlk 11 tercihin, Arda inadın, Zajc... Artık dilimizde kemik kalmadı. Bizi yordun, Zajc kariyerimin en iyi golünü attım dedi müthiş bir gol attı."