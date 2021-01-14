İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Derneği üyeleri köy çocuklarına kışlık yardım malzemesi dağıttı
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İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Derneği üyeleri köy çocuklarına kışlık yardım malzemesi dağıttı

14.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:26
İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Derneği üyeleri köy çocuklarına kışlık yardım malzemesi dağıttı

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, kış mevsiminin çetin geçtiği köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye bot, mont, okul çantası ve oyuncak dağıttı.

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, kış mevsiminin çetin geçtiği köyleri dolaşarak ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye bot, mont, okul çantası ve oyuncak dağıttı.

İstanbul'da farklı mesleklerde çalışan gönüllülerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarda bulunan dernek, kışın zorlu geçtiği Ağrı'daki çocukları unutmadı.

Hayırseverlerin de desteğiyle dağıtılan bot, mont, atkı, bere, okul çantası ve oyuncakları alan köy çocukları büyük sevinç yaşadı.

Derneğin yöneticilerinden Özgür Yılmaz, AA muhabirine, bir haftadır Ağrı'da olduklarını ve köy köy gezerek ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, "Gönüllüler sayesinde bu işi kazasız ve belasız bir şekilde bugüne kadar getirdik. Ağrı'da 10 köy okulunda 500 öğrencimize yardım yaptık. Bunun dışında köylerde ve yol üstü karşılaştığımız 500 çocuğa da ekstra desteklerimizi sunduk. Hava şartları zor ve soğuk. Bir yerde de aracımız bozuldu. Bu zorlu coğrafya da bu öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Onları sevindirebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Gönüllülerden Didem Minnetoğlu da minik ellere ve kalplere dokunup onları hediyelerle sevindirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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