İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OYNATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON
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İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OYNATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

19.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OYNATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda bahis oyunları oynatılan dijital materyal ele geçirildi. Suç örgütüne yapılan baskın anları ise kameralara yansıdı. 

İstanbul'da futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik sanal ortamda yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişiden 26'sı yakalandı. 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 33 adet telefon, 34 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı, 2 adet bilgisayar ve 2 adet hard disk, 1 adet banka kartı, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişek ile 105 bin 700 lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları da kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------Baskın anının görüntüleri Polis kamerası görüntüleri-sergiden görüntüler

-genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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