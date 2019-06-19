İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, "Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak arama yapıldı.
Gözaltına alınan 35 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri