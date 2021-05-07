İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı
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İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı

İstanbul'da tam kapanmada 344 bin 785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmadaki sosyal yardım programlarıyla 4-6 mayıs tarihleri arasında 344 bin 785 aileye 379 milyon 263 bin 500 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmadaki sosyal yardım programlarıyla 4-6 mayıs tarihleri arasında 344 bin 785 aileye 379 milyon 263 bin 500 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, tam kapanma sosyal yardım programlarıyla 4-6 Mayıs tarihleri arasında hane başına 1100 TL, toplamda ise 344 bin 785 ailemize, 379 milyon 263 bin 500 TL ödeme yapıldı." bilgisini verdi.

Kentte 7 bin 828 ton patates ve 1834 ton soğan dağıtıldı

Yerlikaya, bir diğer paylaşımında ise "Değerli hemşerilerim, mübarek ramazan ayında İstanbul'umuzda, 7 bin 828 ton patates ve 1834 ton soğan dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimizin yüzü güldü, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Bu dağıtımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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