İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
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İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

14.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:35
İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.

İBB Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Oturum öncesi resmi twitter adresinden açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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