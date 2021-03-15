İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ermişti.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle mesai saatleri sonrasında kent genelinde trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda trafik sıkışıklığı oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik her iki yönde de akıcıyken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişindeki yoğunluk dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Maltepe istikametinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zeytinburnu-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durak ve iskelelerde kalabalık oluştururken, İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu