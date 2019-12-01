İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
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İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

01.12.2019 02:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 02:36
İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Hırka-i Şerif Mahallesi Türkistan Sokak'ta bekleyen 4 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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