İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Hırka-i Şerif Mahallesi Türkistan Sokak'ta bekleyen 4 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.