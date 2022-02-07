Yemek Sepeti kuryelerinin eylemi 7. gününde! Net 5 bin 500 TL istiyorlar

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kuryelerin düşük zam protestosu bir haftadır devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan kuryelere Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

NET 5 BİN 500 LİRA İSTİYORLAR

"MÜCADELE BAŞARIYA ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK"