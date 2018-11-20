İstanbul'da Köprüler ve Galata Kulesi Maviye Büründü
Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKÇİ-Murat DELİKLİTAŞ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi'ni bu akşam mavi ışık ile aydınlattı.
Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKÇİ-Murat DELİKLİTAŞ-Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi'ni bu akşam mavi ışık ile aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan mavi ışıklı aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.