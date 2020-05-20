İstanbul'da kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı
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İstanbul'da kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü.

İstanbul'da kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı
20.05.2020 02:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:45

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise bazı noktalarda trafik oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan 4 günlük kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'daki trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalarak, yüzde 1 seviyelerine düşmüştü. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkmasıyla bazı noktalarda trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Kısıtlamanın bitmesinden yaklaşık 30 dakika sonra trafik verileri yüzde 11 seviyelerine ulaştı.

(Alper Suat Tutaşı - Davut Has - Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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