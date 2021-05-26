İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında ve D-100 Karayolunda Kadıköy-Maltepe arasında trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Bahçelievler-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte sıkışıklık görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.55'te yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan