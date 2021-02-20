Son dakika haber: İstanbul'da kar kazası; kayan taksiden atladı

Kağıthane 'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası görülen buzlanma nedeniyle birçok kaza yaşandı. Kağıthane'de yaşanan kaza ise ilginç görüntülere sahne oldu. Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Taksi birkaç metre sonra ters dönmeye başladığı sırada, arkada oturan müşteri kapıyı açarak kendini dışarı attı. Yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksi bir site duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.

Yaşanan ilginç kaza bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, taksinin karla kaplı ara sokaktan yokuş aşağı indiği ve sonrasında kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor. Birkaç metre kaydıktan sonra ters dönmeye başlayan taksinin arka kapısını açan müşteri kendini aşağı atarken, araç geri geri kaymaya devam ediyor. Taksi daha sonra bir sitenin duvarına vurarak durabiliyor. Yaşanan kazayı gören Mustafa Keleş, "O gün sabah erkenden büroyu açtım. Saat 10.00 sıralarıydı. Bazı araçlar bu yokuştan aşağı geldi. Ters oldu. Arkasından bir taksi geldi. Önce burada bir köşeye vurdu ardından aşağıda yan yattı. Taksi yan yatarken müşteri heyecana kapıldı galiba, arka kapıyı açtı kendini dışarı attı. Bu sırada taksi yan kaydı aşağıya gitti. Olay bu şekilde gelişti. Herhangi bir yaralanma olmadı. Sadece takside hasar oluştu. Levent'e Sanayi Mahallesi'ne gidenler bu yol kısa olduğu için burayı kullanıyorlar. Gelen araçlar gece buz olduğu için sabaha karşıda kar yağdı, karın altı don olduğu için farkına varamadılar. Bazı araçların kar lastiği yoktu. Birkaç takside bunu gördüm. Belki yanılmış olabilirim" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı