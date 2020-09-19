İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

İstanbul Valiliği, 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınması gerektiğini duyurdu.

19.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:09

İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karara göre 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı zorunlu hale getirildi.

KURALA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Buna göre, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlükleri'ne randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde HED kodu almak zorunlu hale getirildi. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren; Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır."

İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları (1)
ANONİM: Bazı şeyler için çok geç kalınıyor. . . Önceden yapılması gereken şeyler yapılabilecekken çok sonradan yapılıyor. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hazal Kaya Halil Sezai
Spor Babel Metin Oktay Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Milli Bursa Adana Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 12:42:38. #1.15#
title