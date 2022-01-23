İstanbul'da jandarmadan sokak hayvanlarına yardım

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, Göktürk'te karın etkisi ve hava sıcaklığının düşmesiyle zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, getirdikleri et, kemik ve mamaları buradaki sokak hayvanlarına dağıttı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarına yoldan geçen bazı hayvanseverler de katıldı.

Hayvanseverlerden Sezer İkier, havaların soğumasıyla sokak hayvanlarına yardım konusunda herkesin daha duyarlı olmasını isteyerek, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Jandarma ekiplerinin, sokak hayvanlarına yardımının aralıklarla devam edeceği bildirildi.