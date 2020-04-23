HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı - Ekonomi
Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Haber

İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı

İstanbul'da koronavirüs dolayısı ile sayaç okumaları yapılmadan İGDAŞ'ın abonelerine gönderdiği Nisan ayı faturaları adeta dudak uçuklattı. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilen faturalardaki fiyat farkları vatandaşları çileden çıkardı. Birçok kişi sosyal medyadan yüksek gelen faturalar nedeniyle İBB ve İGDAŞ'a tepki gösterdi.

23.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:59
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülmemesi kararı ardından faturalar önceki ayların ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okuma yapılmadan kesin faturalar adeta dudak uçuklattı. Şubat, Mart aylarına göre Nisan faturalarının ciddi oranda arttığını gören aboneler, çileden çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Birçok kişi tepkisini sosyal medyadan İBB ve İGDAŞ'ı etiketleyerek gösterdi. Vatandaşların İstanbul'da faturaların neden okunmadığını sordu.

İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları:

"Şubat ayında gelen doğal gaz faturam 254 TL, Mart ayında gelen doğal gaz faturam 249 TL, Nisan ayı gelen (sayaç okunmadan) gelen doğal gaz fatura 338 TL'dir. Korona günlerinde bizleri düşünerek oluşturduğunuz faturadan dolayı sizi kutluyorum İGDAŞ."

"VATANDAŞA BU DÜŞMANLIK NEDEN?"

"Destek olmuyorsunuz anladık, vatandaşa bu düşmanlık neden? Geçen ay 305 TL gelen doğal gaz faturası bu ay 593 TL. 2 aydır kombi aynı derecede çalışıyor"

"Aralık 190 TL, Ocak 369 TL, Şubat 378 TL, Mart 238 TL, Nisan 421 TL 8 senedir zirve fatura! Bu nasıl iş arkadaş bu nasıl fatura! Evde kalalım da nasıl ödeyelim bunu?"

İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Ekonomi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Ekonomi
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor Ekonomi
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Ekonomi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Ekonomi
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum Ekonomi
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Ebru Şallı Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Falcao Ersun Yanal Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:53:46. #1.14#
title