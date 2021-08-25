İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması -Uygulamada narkotik köpekleri araçları didik didik aradı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

-Uygulamada narkotik köpekleri araçları didik didik aradı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede 306 noktada helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapıldı.

Öte yandan araçlar didik didik aranırken valizler ve çantalar kontrol edildi. Narkotik köpekleri yardımıyla şüpheli araçlarda arama yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı
Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı
Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş
Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kızı evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Burak Özçivit Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ebrar Karakurt Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 22:22:38. #1.14#

title