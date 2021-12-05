İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR - Haberler
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İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden biri de Ümraniye. Fırıncılar zammı maliyetlere bağlarken vatandaşlar ise tepki gösterdi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Ancak aradan kısa süre geçmesine rağmen birçok fırında ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıldı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan bazıları gramajı da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden arasında Ümraniye ve Üsküdar'da bulunuyor.

Fırıncılar başta un fiyatları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ümraniye'deki bir fırıncı zammın nedenine maliyetleri göstererek. Fiyatlar yükseleli birkaç gün oldu, ayın 1'inden bu yana böyle dedi.

Fırıncı olan Ahmet Demir ise, Un fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki, burada çalışanların da gideri arttı. Mecbursun, ne yapacaksın başka. Sadece un fiyatları değil, her şey etkiliyor. İşlerde düşüş oldu ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, Çok şikayetçiyiz diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira diye konuştu.

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

İSTANBUL'DA EKMEĞE GİZLİ ZAM; HEM GRAMAJI DÜŞÜRDÜLER HEM DE FİYATI ARTIRDILAR

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