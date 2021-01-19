Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı
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Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı

19.01.2021 03:48 | Son Güncelleme: 19.01.2021 03:56
Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberler: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. 

Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan'da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı
Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı
Son dakika... İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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